Усик – об отказе драться с Фьюри в 2022 году: «Хочу провести время с детьми, бокс подождет»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик назвал две причины, по которым он отказался от боя с в 2022 году.

«Невозможно провести бой с Фьюри в нынешнем году, и на это есть две причины. Во-первых, у меня есть некоторые старые травмы, от которых нужно избавиться.

Так что мне для этого необходимо несколько месяцев. Вторая причина – я не хочу драться в декабре. Я провел полгода в тренировочном лагере, в зале, я выл на Луну.

Но я хочу провести время с моими детьми, после возвращения в Украину мне здесь многое нужно сделать.

У меня здесь много дел, так что бокс немного подождет. Я думаю, что этот бой состоится в следующем году», – сказал боксер.

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