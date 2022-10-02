Менеджер Усика – о бое с Фьюри: «Тайсон хочет драться 3 декабря. Для нас это не проблема»

, один из менеджеров чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александра Усика, заявил, что его клиент может согласиться на бой с в 2022 году.

Напомним, что победитель этого боя станет абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

«Надеюсь, что все срастется с Фьюри, и мы увидим бой. Я слышал, что Фьюри хочет драться 3 декабря, и для нас это не большая проблема.

Но, с другой стороны, это бокс, здесь случается разное: сломанные руки, сломанные ноги и так далее. Так что трудно предсказать, но мы держим пальцы крестиком, мы будем готовы», – сказал менеджер.

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