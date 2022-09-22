Александр Усик: «Хочу пару больших боев. Уже не хочется быть как Феникс, который сгорает и рождается»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик сообщил, закончит ли он карьеру, если это сделает чемпион WBC Тайсон Фьюри.

«С Фьюри или Уайлдером еще можно побоксировать, а больше я не вижу вариантов. Почему я так сказал? Потому что вся работа, которую я провожу в своем тренировочном лагере, очень нелегкая. Психологически, физически. Я по полгода не вижу семью.

Выполнять такую трудную работу, чтобы просто выйти и побоксировать… Как-то уж совсем не хочется. Сколько раз за всю карьеру я уже выходил в ринг?

Так что уже не очень хочется быть как Феникс, который сгорает и рождается, сгорает и рождается. Хочется пару поединков – крутых, больших. Не размениваться.

Думаю, мы с ребятами, кто сейчас на пике, дошли до момента, когда уже можем так делать. Хочу пару больших боев, а потом уже работать в другом направлении», – сказал Усик.

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