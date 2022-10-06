Владимир Кличко: «IBA выставляет себя на посмешище перед всем миром, презирая гуманистические и общечеловеческие ценности»

прокомментировал решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить до международных соревнований боксеров из России и Беларуси.

«Можете ли вы нокаутировать себя? Да. IBA является примером и выставляет себя на посмешище перед всем миром, презирая гуманистические и общечеловеческие ценности.

Бокс заслуживает гораздо лучшего. Какой позор», – написал бывший чемпион мира по боксу.

Олег Матыцин: «Хочу поздравить наших боксеров с очень важной победой - они не только допущены до соревнований, но и смогут теперь выступать под флагом России»

Глава IBA Кремлев: «Призываю все международные федерации отменить отстранение российских спортсменов»