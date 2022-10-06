Владимир Кличко: «IBA выставляет себя на посмешище перед всем миром, презирая гуманистические и общечеловеческие ценности»
Владимир Кличко прокомментировал решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить до международных соревнований боксеров из России и Беларуси.
«Можете ли вы нокаутировать себя? Да. IBA является примером и выставляет себя на посмешище перед всем миром, презирая гуманистические и общечеловеческие ценности.
Бокс заслуживает гораздо лучшего. Какой позор», – написал бывший чемпион мира по боксу.
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