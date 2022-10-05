Губерниев про допуск боксеров из России к международным соревнованиям: «Было бы странно, если при российском руководителе федерации было бы серьезное антироссийское лобби»

отреагировал на решение Международной ассоциации бокса ( ) допустить до международных соревнований боксеров из России и Беларуси.

«Президент международной ассоциации бокса, а именно российский господин Кремлев продлил свои полномочия. Поэтому было бы странно, если при российском руководителе федерации было бы серьезное антироссийское лобби.

Надо только порадоваться и поприветствовать данное решение. Очень надеюсь, что наши боксеры будут выступать с флагом, гимном. Но надо понимать, что противодействие будет большое и ситуация может меняться буквально каждый день.

Вряд ли другие федерации смогут допустить наших спортсменов на международные соревнования после того, как на соревнования были допущены российские и белорусские боксеры», – считает журналист.

Международная федерация бокса, которую возглавляет Умар Кремлев, допустила Россию к соревнованиям. Боксеры будут выступать под своим флагом

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