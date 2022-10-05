Глава IBA Кремлев: «Призываю все международные федерации отменить отстранение российских спортсменов»

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев выступил с речью после решения совета организации допустить к соревнованиями боксеров из России и Беларуси.

«Я призываю все международные ассоциации принять такое решение, потому что это правильное решение.

Наша задача как спортивных функционеров – защищать наших любимых спортсменов и быть миротворцами во всем, призывать всех к миру. Спорт для этого и создан, чтобы нести в мир добро.

Всех призываю присоединяться к нашим решениям», – сказал Кремлев.

Международная федерация бокса, которую возглавляет Умар Кремлев, допустила Россию к соревнованиям. Боксеры будут выступать под своим флагом

«Конгресс четко и прозрачно проявил свою волю». Умар Кремлев утвержден в должности президента IBA