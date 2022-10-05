Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить до международных соревнований боксеров из России и Беларуси.

«Искренне хочу поздравить наших боксеров с очень важной победой – они не только допущены до соревнований, но и смогут теперь выступать под флагом России. В нашей стране немало олимпийских чемпионов, которые вписали свое имя в историю мирового бокса.

Позиция Международной ассоциации бокса соответствует всем нормам спортивного права. Спорт должен быть вне политики, а спортсмены – неважно, гражданами какой страны они являются – должны оставаться в равных условиях и участвовать в соревнованиях.

Надеюсь, что многие международные федерации последуют примеру IBA и продемонстрируют свою приверженность спортивным ценностям, допустив россиян до соревнований под их эгидой», – говорится в сообщении ведомства.

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