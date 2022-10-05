Николай Валуев: «Пока гегемон – США – у штурвала, подобное произошедшему в боксе будет редкостью»

прокомментировал решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить до международных соревнований боксеров из России и Беларуси.

«Сможет ли как-то повлиять на остальные международные спортивные федерации (ассоциации) решение Международной ассоциации бокса. На международные федерации, где руководство смотрит в рот политикам-русофобам, никак. Разве только заставит задуматься.

Сегодня гегемон крутит мировым спортом в угоду своей политике. Пока гегемон – США – у штурвала, подобное произошедшему в боксе будет редкостью.

Принципиальность, адекватность и верность спортивным принципам у чиновников в мировом спорте сегодня не в цене», – написал бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы.

Международная федерация бокса, которую возглавляет Умар Кремлев, допустила Россию к соревнованиям. Боксеры будут выступать под своим флагом

«Конгресс четко и прозрачно проявил свою волю». Умар Кремлев утвержден в должности президента IBA