Алексей Тищенко: «Очень приятно, что IBA допустила наших боксеров до соревнований»

Двукратный олимпийский чемпион по боксу отреагировал на решение совета Международной ассоциации бокса ( ) допустить боксеров из России и Беларуси к международным соревнованиям.

«Очень приятно, что руководство Международной ассоциации бокса смогло найти какое-то решение и допустило наших боксеров до соревнований.

Думаю, были представители, которые были против того, чтобы мы выступали, но в итоге хорошо, что удалось найти компромисс.

Здорово, что у наших спортсменов будет возможность принимать участие в международных соревнованиях.

Это огромный плюс для любого спортсмена, тренера, а также стимул и перспективы для каждого спортсмена», – сказал Тищенко.

Международная федерация бокса, которую возглавляет Умар Кремлев, допустила Россию к соревнованиям. Боксеры будут выступать под своим флагом