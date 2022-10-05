Алексей Тищенко: «Очень приятно, что IBA допустила наших боксеров до соревнований»

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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко отреагировал на решение совета Международной ассоциации бокса (IBA) допустить боксеров из России и Беларуси к международным соревнованиям.

«Очень приятно, что руководство Международной ассоциации бокса смогло найти какое-то решение и допустило наших боксеров до соревнований.

Думаю, были представители, которые были против того, чтобы мы выступали, но в итоге хорошо, что удалось найти компромисс.

Здорово, что у наших спортсменов будет возможность принимать участие в международных соревнованиях.

Это огромный плюс для любого спортсмена, тренера, а также стимул и перспективы для каждого спортсмена», – сказал Тищенко.

Международная федерация бокса, которую возглавляет Умар Кремлев, допустила Россию к соревнованиям. Боксеры будут выступать под своим флагом

 

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