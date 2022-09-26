«Конгресс четко и прозрачно проявил свою волю». Умар Кремлев утвержден в должности президента IBA

Россиянин Умар Кремлев утвержден в должности президента Международной ассоциации бокса (IBA) на внеочередном конгрессе организации в Ереване.

В воскресенье против проведения внеочередных выборов проголосовали 106 делегатов конгресса, 36 – за проведение и четверо воздержались. Таким образом, Кремлеву был выражен вотум доверия.

На внеочередных выборах президента соперником Кремлева мог стать голландец Борис ван дер Ворст, которого в мае отстранили от голосования, но он сумел восстановить права на участие в выборах в Спортивном арбитражном суде в июне.

«Благодарю национальные федерация за доверие. Это полное окончание всех вопросов в управлении IBA. Конгресс четко и прозрачно проявил свою волю.

Я уважаю решение национальных федераций, и все сделаю все возможное для их поддержки, а также поддержки наших спортсменов и тренеров.

Я хочу четко заявить сегодня. IBA – это независимая и сильная организация. Наш конгресс показал сегодня, что мы на правильном пути. Сегодня на заседании исполкома я представлю четырехлетний план развития.

У меня есть четкое видение того, что мы должны сделать, чтобы достичь наших целей», – сказал Кремлев.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность исключить бокс из программы Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе из-за избрания Кремлева президентом IBA.

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