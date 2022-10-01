Редкач – Усику, который раскритиковал Кремлева: «####### – не мешки ворочать, уж мы-то с тобой знаем»

Украинский боксер отреагировал на пост чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе .

Ранее Усик записал видео в поддержку юниорской сборной Украины, которая из-за запрета национального флага снялась с чемпионата Европы.

Напомним, что Международную ассоциацию бокса ( ) возглавляет россиянин .

«Юсик-######, скажи тогда хоть одно слово за свободу и права женщин в Ираке или мирных жителей Мали или Ливии, если ты держишь в руках цвета свободы всего мира!

####### (говорить — прим.) – не мешки ворочать, уж мы-то с тобой знаем» – написал Редкач.

Усик про запрет флага юниорской сборной Украины по боксу на ЧЕ: «Вы не можете сломить дух наших мужчин»

Александр Усик – о языках на Украине: «Некоторые люди, когда слышат собеседника на русском, начинают: «Я вас не розумию». Нельзя этого делать»