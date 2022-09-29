«Спорт вне политики, но сейчас это не так». Почетный президент НОК Армении призвал МОК пересмотреть санкции в отношении России

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Почетный президент Национального олимпийского комитета Армении Дереник Габриелян считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен изменить свою позицию в отношении российских спортсменов.

«Уважаемые коллеги, предлагаю от имени участников спорта обратиться к исполкому МОК и его президенту Томасу Баху с просьбой рассмотреть несколько вопросов: первое – изменить позицию МОК по санкциям к российским и белорусским спортсменам, изменить решения.

Мудро и осторожно подойти к отстранению бокса, восстановить бокс в олимпийском движении, господину Кремлеву (президенту Международной ассоциации бокса – Sports.ru) удалось объединить 95 процентов стран мира.

Хочу свое выступление закончить мудрыми словами: если есть заболевание, то есть и средство излечения. Убежден, что главное средство – спорт вне политики и мир на земле», – цитирует Габриеляна ТАСС на форуме «Россия – спортивная держава» в Кемерово.

«Спорт вне политики, но сейчас это не так. Ряд стран диктует свои правила и в спортивной сфере. Я хочу спросить у своих коллег, именитых чемпионов – почему мы молчим? Почему?! Молчание – знак согласия? В нашем случае это не так.

Мы должны объединиться и требовать у международных федераций соблюдения всех правил. Мы должны бороться за места в международных федерациях», – приводит слова Габриеляна «Р-Спорт».

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности

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