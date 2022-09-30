Усик про запрет флага юниорской сборной Украины по боксу на ЧЕ: «Вы не можете сломить дух наших мужчин»

Теги тяжелый вес IBA сборная Украины Александр Усик бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Юниорская сборная Украины по боксу покинула чемпионат Европы в Италии в знак протеста против запрета организаторов выступать под национальным флагом.

Александр Усик обратился к главе Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлеву.

«Я хотел бы выразить свою поддержку национальной команде Украины по боксу, которой было запрещено выступать под флагом и гимном Украины на чемпионате Европы.

Умар, это не просто флаг, это цвета свободы во всем мире. Вы не можете сломить дух наших мужчин, выступающих в соревнованиях. Вы не можете даже мечтать об этом.

Ребята, вы молодцы и спасибо вам за то, что показали всему миру свою храбрость и силу духа. Украинцы — люди волевые», – написал чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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