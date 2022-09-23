IBA приостановила членство Федерации бокса Украины из-за вмешательства государства

Международная боксерская ассоциация (IBA) временно приостановила членство бокса Украины (ФБУ) из-за вмешательства государства в работу организации.

Как сообщает , приостановление членства будет отменено при соблюдении условий автономии федерации и признания властями Украины выборов президента ФБУ, которые состоялись 17 декабря 2021 года.

«Это решение не коснется украинских спортсменов, и IBA предпримет все необходимые шаги для обеспечения участия украинских спортсменов в соревнованиях.

IBA будет полностью поддерживать, в том числе финансово, сборную Украины по боксу в ее участии в международных соревнованиях.

Господин Владимир Продивус назначен координатором IBA боксеров, входящих в Федерацию бокса Украины, относительно их участия в соревнованиях.

Мы глубоко обеспокоены состоянием украинского бокса, так как узнали о вмешательстве государства. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать спортсменов в этой ситуации, приостановка деятельности национальной федерации не должна коснуться ни одного боксера Украины», – говорится в сообщении IBA.

Напомним, что президентом IBA является россиянин Умар Кремлев. 25 сентября в Ереване состоится внеочередной конгресс IBA, на котором национальные федерации проголосуют по вопросу необходимости проведения президентских выборов.

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