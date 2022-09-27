Тайсон Фьюри отказался от переговоров о бое с Джошуа: «Он трус, идиот и мешок дерьма»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что переговоры о бое с сорваны.

По словам Фьюри, до 26 сентября действовал некий дедлайн, к которому контракт на проведение поединка должен был быть подписан.

«Ребята, это официально: час икс пришел и закончился. Уже прошло 17:00 в понедельник, никакой контракт не подписан.

Для Джошуа все официально закончилось, теперь он на морозе с волчьей стаей. Забудьте про этого идиота, труса, мешка дерьма, бодибилдера.

Я всегда знал, что у него нет яиц, чтобы драться с «Цыганским королем». Что бы ты сейчас, черт побери, ни говорил, мне плевать. Удачи в твоей карьере и жизни, мир тебе», – сказал Фьюри.

Фьюри пообещал избить Усика при встрече: «Когда увижу, выдавлю из его головы всю жизнь»

Тайсон Фьюри: «Смогу победить Усика после того, как пойду в паб и выпью десять пинт пива»