Отец Фьюри назвал трех вероятных соперников Тайсона, если сорвется бой с Джошуа

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе , назвал имена трех потенциальных соперников британца вместо .

Ранее сообщалось, что бой Джошуа и Фьюри состоится 3 декабря в Кардиффе. Но стороны так и не пришли к соглашению.

«Крайне сомнительно, что поединок состоится в этом году. Мы преследовали Джошуа и его команду как никогда ради организации боя. Но они просто не хотят этого. Я считаю, что Джошуа сомневается.

Вы знаете, контракт находится у них уже долгое время. И ничего не происходит. Они пытаются растянуть переговоры на два года, но мы не хотим этого.

Тайсон установил срок, потому что хочет, чтобы контракт был подписан. Он хочет начать подготовку, а затем приступить к делу.

Мы смотрим на других боксеров. Смотрим на , , Филипа Хрговича и всех остальных, кто хочет драться. Это хороший бизнес», – сказал Фьюри-старший.

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