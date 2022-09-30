Хирн про возможный срыв боя Фьюри – Джошуа: «Посмотрите, Тайсон все еще хочет драться с Чарром, а также сделал прежложение Чисоре»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Дерек Чисора Энтони Джошуа Мануэль Чарр бокс Эдди Хирн Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа Бокс/MMA/UFC

Промоутер Эдди Хирн выразил сомнения, что бой между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится.

«Посмотрите, Тайсон все еще хочет драться с Мануэлем Чарром, а также сделал предложение Дереку Чисоре. Так что сложно сказать, где мы сейчас находимся в бою Фьюри – Джошуа.

Мы просто продолжаем работать над сделкой. Проблема в том, что это очень большой бой, поэтому есть процесс, во время которого определяется разделение доходов и нам нужно убедиться, что все в порядке», – сказал Хирн.

«Ты такое же дерьмо, как и Джошуа». Чарр бросил вызов Фьюри, Тайсон ответил

Тайсон Фьюри отказался от переговоров о бое с Джошуа: «Он трус, идиот и мешок дерьма»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные