Хирн про возможный срыв боя Фьюри – Джошуа: «Посмотрите, Тайсон все еще хочет драться с Чарром, а также сделал прежложение Чисоре»

Промоутер Эдди Хирн выразил сомнения, что бой между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и состоится.

«Посмотрите, Тайсон все еще хочет драться с , а также сделал предложение . Так что сложно сказать, где мы сейчас находимся в бою Фьюри – Джошуа.

Мы просто продолжаем работать над сделкой. Проблема в том, что это очень большой бой, поэтому есть процесс, во время которого определяется разделение доходов и нам нужно убедиться, что все в порядке», – сказал Хирн.

«Ты такое же дерьмо, как и Джошуа». Чарр бросил вызов Фьюри, Тайсон ответил

Тайсон Фьюри отказался от переговоров о бое с Джошуа: «Он трус, идиот и мешок дерьма»