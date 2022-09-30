Хирн про возможный срыв боя Фьюри – Джошуа: «Посмотрите, Тайсон все еще хочет драться с Чарром, а также сделал прежложение Чисоре»

Промоутер Эдди Хирн выразил сомнения, что бой между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится.
«Посмотрите, Тайсон все еще хочет драться с Мануэлем Чарром, а также сделал предложение Дереку Чисоре. Так что сложно сказать, где мы сейчас находимся в бою Фьюри – Джошуа.
Мы просто продолжаем работать над сделкой. Проблема в том, что это очень большой бой, поэтому есть процесс, во время которого определяется разделение доходов и нам нужно убедиться, что все в порядке», – сказал Хирн.
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