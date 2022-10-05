Менеджер Чимаева: «Хамзат находится в России, но у него нет проблем с ограничением передвижения»

Журналист Бретт Окамото поговорил с менеджером Хамзата Чимаева.
Ранее сообщалось, что у шведского бойца UFC чеченского происхождения отобрали российский паспорт и запретили выезжать из страны из-за частичной мобилизации.
«Я только что поговорил с Махди Шаммасом, который сказал мне, что сообщения о том, что Хамзат застрял в России из-за аннулированного паспорта – это неправда.
Хамзат находится в России, но, по словам Шаммаса, у него нет никаких проблем с ограничением передвижения», – написал журналист.
СМИ в Бразилии сообщили, что Чимаев не может покинуть Россию из-за частичной мобилизации. В команде бойца опровергли информацию
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