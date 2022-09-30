Хабиб ответил тренеру Чимаева, который писал, что быть мусульманином – не значит быть идеальным

Бывший чемпион в легком весе ответил тренеру Хамзата Чимаева Резе Мадади.

Ранее Нурмагомедов, комментируя проваленную весогонку Чимаева перед боем с Нейтом Диазом, заявил, что проблема в том, что у шведа нет в команде мусульман. Мадади посвятил Хабибу пост, в котором написал, что «быть мусульманин – не значит быть идеальным».

«Согласен на 100%», – написал Хабиб в социальной сети.

Хабиб дал совет Чимаеву: «Вокруг него нет мусульман, и это очень плохо»

Чимаев ответил на критику Хабиба: «Я просто съел много тирамису, и поэтому мой бой с Фергюсоном отменили пять раз»