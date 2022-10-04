СМИ в Бразилии сообщили, что Чимаев не может покинуть Россию из-за частичной мобилизации. В команде бойца опровергли информацию

Бразильский портал Combate сообщил, что шведский боец чеченского происхождения не может покинуть Россию из-за частичной мобилизации.

Как сообщает источник, Чимаев приехал в Чечню навестить родственников после победы над Кевином Холландом на 279, и в Санкт-Петербурге у 28-летнего спортсмена изъяли паспорт.

Команда Чимаева якобы через правительство Швеции пытается вернуть бойца в страну. Но представители Хамзата информацию опровергли.

«Пишут, что Хамзат не может вылететь из России, - это неправда. У него нет проблем с документами или чем-либо еще», – сообщили в команде бойца.

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