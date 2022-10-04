Исмаилов про бой с Иличем: «Сначала размажу его, а потом накормлю хинкали»

Российский боец Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от боя с сербом Александром Иличем.

«Что я буду делать с Иличем, угадай? Отбивную. Илич, я жду тебя в ринге. Я тебя сломаю. Переведите ему пожалуйста.

Почему не смотрел ему в глаза на дуэли взглядов? Я так, чисто наглею, людей раздражаю. Сейчас они скажут: «Какой он неуважительный! Смотрите». Да, я такой. Даже немножечко хуже, чем вы меня считаете.

Ну, давай скажем Иличу: «Добро пожаловать!» Встретим тебя знатно, прямо будь здоров! А после накормлю хинкали, если не откажется. Сначала размажу его, потом успокою», – сказал Исмаилов.

Бой Исмаилова и Илича состоится 7 октября на турнире Pravda Boxing в Москве.

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