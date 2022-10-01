Магомед Исмаилов: «Выбью из Илича все сленговые слова!»

Российский боец поделился ожиданиями от боя с сербом Александром Иличем.

«Ранее в этот же день, когда я напал на человека (Майка Перри, – прим. Sports.ru), мне объяснили, что «мазафакер» – это у иностранцев сленговое слово и значит «пошел ты, сучка или подонок»!

Но когда я слышу это от них, хочется их бить, хоть сленговое, но связка «маза» с «факером», конкретно уши режет!

Уже 7 октября на Pravda Boxing я выбью из него все сленговые слова!» – написал Исмаилов.

Шлеменко – Исмаилову: «Мага, мы будем драться в декабре?»

Исмаилов – о стычке с Перри: «Все претензии к моему учителю английского языка. Я неправильно перевел»