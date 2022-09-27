Исмаилов – о стычке с Перри: «Все претензии к моему учителю английского языка. Я неправильно перевел»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что неправильно понял Майка Перри, с которым сегодня «Лысый хищник» устроил небольшую драку на пресс-конференции «Бойцовского клуба на Рен-ТВ».

«Наш конфликт недоразумение. Я не понял его. Он сказал motherfucker. Для меня это оскорбление матери, а для американцев это сленговое слово, обозначающее «пошел ты», «ублюдок» и так далее.

Я неправильно перевел. Все претензии к моему учителю английского языка, который ничего мне объяснил. Я услышал mother и fucker.

Понятно, как я это перевел. Мама – то святое, а то, что он назвал меня ублюдком и толкнул – ничего не значит. Я буду веселиться», – пояснил Исмаилов.

Исмаилов напал на Майка Перри на пресс-конференции: Магомед решил, что американец оскорбил его мать