Директор RCC: «Бой Шлеменко и Исмаилова для российского ММА остается акутальным»

Теги MMA Александр Шлеменко средний вес (MMA) Магомед Исмаилов RCC Бокс/MMA/UFC

Исполнительный директор RCC Николай Клименко оценил вероятность организации боя между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

В пятницу Шлеменко подрался с Клебером Соузой на SFC 5. Бой закончился вничью.

« Второй бой подряд для Саши, вторая подряд весогонка, вторая подряд подготовка дают о себе знать. Выходя на этот бой, Александр сильно рисковал, тем более что предыдущий был достаточно тяжелым. Но, Саша — человек слова, и раз обещал Омску бой, он его дал.

Бой с Магомедом Исмаиловым для RCC и для российского ММА остается актуальным. Но Александру нужно пройти полноценную многоэтапную подготовку. Для нас важно, чтобы оба были на пике своей формы.

Опять же, чтобы оценить шансы Александра в поединке против Исмаилова, нужно дождаться поединка Магомеда с Иличем, потому что, по ощущениям, Магомед тоже не уделяет должного внимания подготовке», – сказал Клименко.

Камил Гаджиев: «То, что Шлеменко показывал в бою с Соузой, Исмаилова не сильно бы потрясло»

Александр Шлеменко получил перелом носа в бою с Клебером Соузой

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные