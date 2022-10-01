Директор RCC: «Бой Шлеменко и Исмаилова для российского ММА остается акутальным»

Исполнительный директор RCC Николай Клименко оценил вероятность организации боя между и .

В пятницу Шлеменко подрался с Клебером Соузой на SFC 5. Бой закончился вничью.

« Второй бой подряд для Саши, вторая подряд весогонка, вторая подряд подготовка дают о себе знать. Выходя на этот бой, Александр сильно рисковал, тем более что предыдущий был достаточно тяжелым. Но, Саша — человек слова, и раз обещал Омску бой, он его дал.

Бой с Магомедом Исмаиловым для RCC и для российского ММА остается актуальным. Но Александру нужно пройти полноценную многоэтапную подготовку. Для нас важно, чтобы оба были на пике своей формы.

Опять же, чтобы оценить шансы Александра в поединке против Исмаилова, нужно дождаться поединка Магомеда с Иличем, потому что, по ощущениям, Магомед тоже не уделяет должного внимания подготовке», – сказал Клименко.

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