Исмаилов про бой Шлеменко с Соузой: «Ничья – это уже хорошо, продышался. Значит, к нашему бою будет себя лучше чувствовать»

прокомментировал исход боя между и Клебером Соузой на SCF 5.

«К сожалению, я не видел еще бой, но собираюсь сейчас его посмотреть. Говорят, там по факту ничья была. Но Саша считает, что он выиграл.

Так как не смотрел бой, не смогу дать подробный комментарий. Ничья – это уже хорошо, продышался. Значит, к нашему бою будет себя лучше чувствовать.

После достаточно тяжелого поражения через короткое время у него было новое противостояние, в котором он прошел полную дистанцию, продышался.

Короче, есть в этом плюсы перед основным противостоянием с Магомедом Исмаиловым. Бой со Шлеменко мне всегда будет интересен», – сказал боец.

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