Тактаров – о поединке Царукяна и Хукера: «На кону вся карьера Армана. Даже если он получит по голове, то нужно встать и выиграть бой»

Тактаров считает, что Царукян обязан победить Хукера.

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров считает, что Арман Царукян в случае поражения Дэну Хукеру может лишиться будущего в UFC.

«Царукяну настолько хорошо надо себя показать, чтобы не оставалось никаких вопросов. То, что будет яркий первый раунд и много рискованных действий – очевидно. Вся критика в его адрес была обоснована, и Арману надо себя ярко проявить. В этом бою на кону вся карьера Царукяна. Даже если он получит по голове, ему нужно будет встать и выиграть этот поединок», – сказал Тактаров.

Напомним, Арман Царукян подерется с Дэном Хукером 22 ноября в главном событии UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

