Шлеменко – Исмаилову: «Мага, мы будем драться в декабре?»

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал ничейный исход боя с Клебером Соузой на SFC 5 и вызвал на бой .

— Нет сожаления, что получили перелом носа и дрались 15 минут бесплатно на своем турнире, где тебе если кто-то и заплатит, то только сам?

— Конечно, обидно. Тем более я душил его около минуты, может, судьи просто не знают, что так можно задушить. Ну посмотрели бы бой с Василевским или Бильштайном. С Дэвидом Бранчем.

— У людей, которые откроют новости, появится вопрос: «Почему не выиграл Шлеменко?» Как на него можно ответить?

— А надо отвечать? Они и так все видели. Я считаю, что я этот бой выиграл. Все свои задачи я выполнил. Мне могут задать вопрос: «Почему ты его не задушил? Не нокаутировал?». Это могут спросить. Но если мне скажут, что я этот бой проиграл, эти люди будут не правы.

— Будет реванш с Соузой?

— А зачем? Не знаю пока. Мне кажется, можно организовать. Мне не очень нравится с левшами драться, у меня есть один левша на горизонте — это Мага. Мага, мы будем драться?

Если ты передумал, если ты ищешь себе более легкие бои в боксе, скажи как есть, а зачем вот эти, будем драться… не будем. Если тебя гонорар не устраивает, то поговори с , думаю, что они исправят эту тему.

Я специально дрался с двумя левшами. Нафиг я на себя этот груз ответственности взял? Дрался только из-за Маги, чтобы подготовиться нормально.

Александр Шлеменко получил перелом носа в бою с Клебером Соузой

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