Хрюнов про будущее Александра Емельяненко: «Можно попытаться устроиться на место Николая Валуева – в передачу «Спокойной ночи, малыши» – эффекта и пользы было бы больше»

Российский промоутер поделился мнением насчет будущего российского бойца .

«Я считаю, что Александр Емельяненко – великий мотиватор, балагур и уважаемый мной человек, многого добившийся в спорте. Ему нужно сменить сферу деятельности и работать на другую аудиторию.

Можно попытаться устроиться на место – в передачу «Спокойной ночи, малыши» – эффекта и пользы было бы больше. Здесь нет никакой аллегории и ассоциаций с нокаутом от Дацика. Просто он хороший человек, и его действительно будут слушать дети.

У него своеобразный юмор, говор – заслушаешься, перед сном – самое то. Завязывать ли с боями? Это опасно для здоровья, к сожалению. Но он великий боец, очень уважаемый мной», – сказал Хрюнов.

Емельяненко – боец-миф. Александра называют легендой, но он нарушал режим, проигрывал важные бои и мучил брата

Александр Емельяненко проведет бой по правилам ММА до конца года