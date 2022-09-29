Александр Емельяненко проведет бой по правилам ММА до конца года

Менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак сообщил, что боец до конца 2022 года проведет бой по правилам ММА.

«Александр Емельяненко подписал контракт на новый поединок. Пока всех деталей разглашать не могу, но этот бой состоится до конца года.

В 2022 году Александр уже дрался на голых кулаках и боксировал, а этот поединок будет по правилам ММА. Болельщики будут довольны», – сказал Бурчак.

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