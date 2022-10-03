Шлеменко – о частичной мобилизации: «В ожидании повестки»

Теги Александр Шлеменко Бокс/MMA/UFC

Известный российский средневес ММА Александр Шлеменко прокомментировал проходящую в России частичную мобилизацию, объявленную президентом страны.

«Что здесь говорить? Я уже все сказал. Повестка придет и что? Я не уехал из страны, никуда не снялся. Я здесь живу. В ожидании повестки. Мобилизация разная бывает. Я все равно в этой теме», – прокомментировал ситуацию Шлеменко.

Шлеменко прокомментировал свой отказ от комментариев: «Где я отреагировал? Мне плевать, что произошло»

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