Шлеменко – о ничьей с Соузой: «Политическое решение. Судьи никого не хотели обидеть»

Известный российский боец ММА Александр Шлеменко заявил, что решение судей назначить ничью в бою с Клебером Соузой объяснимо.

«Ну, подрались мы с ним 15 минут. Отдали бы ему победу, я бы расстроился. Отдали бы мне победу, он бы расстроился. Я бы сказал, что это политическое решение.

Судьи никого не хотели обидеть, хотели показаться объективными. Давайте честно, ему победу они тоже не могли отдать», – сказал Шлеменко.

Шлеменко прокомментировал свой отказ от комментариев: «Где я отреагировал? Мне плевать, что произошло»

Шлеменко про ничью с Соузой: «Еще бы ему победу отдали, вообще супер было бы»