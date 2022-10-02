Штырков раскритиковал Шлеменко: «Что можно сделать за месяц лагеря после поражения нокаутом?»

Российский боец смешанного стиля посоветовал побольше времени уделять подготовке к боям.

Штырков уверен, что опытный средневес поторопился возвращаться в клетку после боя с Александром Иличем.

«Подготовка Александра была не на очень хорошем уровне. Была ли она вообще? Что можно сделать за месяц тренировочного лагеря после поражения нокаутом?

Включая реабилитацию и весогонку. Пересмотрев этот поединок, Саша должен дать новую оценку своим кондициям», – сказал Штырков.

Шлеменко прокомментировал свой отказ от комментариев: «Где я отреагировал? Мне плевать, что произошло»

Директор RCC: «Бой Шлеменко и Исмаилова для российского ММА остается актуальным»