Штырков раскритиковал Шлеменко: «Что можно сделать за месяц лагеря после поражения нокаутом?»

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков посоветовал Александру Шлеменко побольше времени уделять подготовке к боям.
Штырков уверен, что опытный средневес поторопился возвращаться в клетку после боя с Александром Иличем.
«Подготовка Александра была не на очень хорошем уровне. Была ли она вообще? Что можно сделать за месяц тренировочного лагеря после поражения нокаутом?
Включая реабилитацию и весогонку. Пересмотрев этот поединок, Саша должен дать новую оценку своим кондициям», – сказал Штырков.
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