Тактаров про бой Диаз – Фергюсон: «Смотрелись как 60-летние мужики»

Ветеран ММА Олег Тактаров поделился впечатлениями от боя и Тони Фергюсона на 279 в Лас-Вегасе.

«Они оба на своей второй половине четвертого десятка смотрелись как 60-летние мужики. Для зрителей и UFC, наверное, это было хорошее шоу. Их знают, помнят и уважают, но на самом деле это не уровень главного боя.

Такое чувство было, что дали старичкам последний шанс заработать хорошие деньги, но в целом уровень номерного турнира был низким. Если бы это было в Strikeforce, Fight Nights или боях на «Рен-ТВ», где любят старичков, я бы еще это понял, а в UFC видеть такое было странно.

Тони Фергюсон был полностью растренирован, хотя и раньше я не понимал, что с ним все носятся. Там нет ни борцовской базы, ни ударной. Есть только желание быть неординарным и желание выиграть, которое зашкаливает.

Диас всегда был духовитым уличным бойцом, но середняком. Я смотрел его бой с Конором и понял, что таких много. Таких в каждом зале можно найти. Это нормальный уличный пацан, но не боец для главного боя», – считает Тактаров.

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