Шлеменко назвал ключ к победе Махачева над Оливейрой: «Вряд ли кто-то удивит школу Хабиба»

Известный российский средневес смешанного стиля Александр Шлеменко считает, что преимущество в борьбе поможет Исламу Махачеву одержать победу в титульном бою против Чарльза Оливейры на UFC 280.
«Мне кажется, Махачев должен выиграть, потому что он борец. Вряд ли кто-то сможет удивить школу Хабиба. Тем более мы видели, на что они способны.
Не верю, что Оливейра сможет что-то сделать в партере. В стойке, мне кажется, Ислам получше. Он левша вдобавок. И он довольно хорошо чувствует себя в стойке.
Я просто реально не вижу ключей, благодаря которым Оливейра сможет выиграть. Не знаю, может быть, я опять ошибаюсь», – сказал Оливейра.
Пимблетт уверен в победе Оливейры над Махачевым: «Ислам не справится с его арсеналом»
Рокхолд уверен в победе Махачева над Оливейрой: «Как только Ислам схватит его, все будет кончено»