Шлеменко назвал ключ к победе Махачева над Оливейрой: «Вряд ли кто-то удивит школу Хабиба»

Теги UFC Александр Шлеменко Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Известный российский средневес смешанного стиля Александр Шлеменко считает, что преимущество в борьбе поможет Исламу Махачеву одержать победу в титульном бою против Чарльза Оливейры на UFC 280.

«Мне кажется, Махачев должен выиграть, потому что он борец. Вряд ли кто-то сможет удивить школу Хабиба. Тем более мы видели, на что они способны.

Не верю, что Оливейра сможет что-то сделать в партере. В стойке, мне кажется, Ислам получше. Он левша вдобавок. И он довольно хорошо чувствует себя в стойке.

Я просто реально не вижу ключей, благодаря которым Оливейра сможет выиграть. Не знаю, может быть, я опять ошибаюсь», – сказал Оливейра.

Пимблетт уверен в победе Оливейры над Махачевым: «Ислам не справится с его арсеналом»

Рокхолд уверен в победе Махачева над Оливейрой: «Как только Ислам схватит его, все будет кончено»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные