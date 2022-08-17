Шлеменко назвал ключ к победе Махачева над Оливейрой: «Вряд ли кто-то удивит школу Хабиба»

Известный российский средневес смешанного стиля считает, что преимущество в борьбе поможет одержать победу в титульном бою против на 280.

«Мне кажется, Махачев должен выиграть, потому что он борец. Вряд ли кто-то сможет удивить школу . Тем более мы видели, на что они способны.

Не верю, что Оливейра сможет что-то сделать в партере. В стойке, мне кажется, Ислам получше. Он левша вдобавок. И он довольно хорошо чувствует себя в стойке.

Я просто реально не вижу ключей, благодаря которым Оливейра сможет выиграть. Не знаю, может быть, я опять ошибаюсь», – сказал Оливейра.

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