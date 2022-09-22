Боб Арум: «Не думаю, что бой Фьюри и Джошуа состоится. Зачем Энтони идти на такой риск?»

Промоутер Боб Арум уверен, что бой и не состоится.

«Мы делаем все, чтобы этот бой состоялся в сжатые сроки. Если этого не произойдет, Фьюри будет драться с другим бойцом. У нас уже есть надежный запасной вариант.

понимает, что Фьюри нокаутирует Джошуа. При этом Джошуа сейчас очень осторожен.

Тем не менее он по-прежнему привлекает интерес публики. Так зачем ему идти на такой риск? Не думаю, что этот бой состоится», – сказал Хирн.

Тренер Джошуа: «Усик хочет драться с Уайлдером? Прикольно. Я бы хотел увидеть этот бой»

Эгис Климас: «Фьюри боится Усика, но мы за ним бегать не собираемся – у него один пояс, у нас три»