Промоутер Джошуа про вызов Фьюри: «Давайте поверим Тайсону ради попытки устроить этот бой»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал заявление чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, который до конца года хочет подраться с Энтони Джошуа.

«Я пообщался с Энтони, если команда Фьюри говорит всерьез, в чем я сомневаюсь, то давайте поверим Тайсону ради попытки устроить этот бой. Я попросил прислать нам детали и предложение, а я отправлю их Джошуа, ведь он готов драться.

Мы не ждали такой возможности, но это отличный шанс подраться за звание чемпиона мира в крупнейшем поединке в боксе. Мы однозначно его рассмотрим.

Для меня это пахнет так: «Ой, мы не смогли договориться с Джошуа, поэтому вместо него подеремся с парнем, о котором вы не слышали, потому что все остальные были недоступны».

Давайте уберем в сторону цинизм к команде Фьюри, потому что мы готовы обсуждать этот бой. Мы готовы его устроить», – сказал Хирн.

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