Эдди Хирн: «Сомневаюсь, что Фьюри будет драться, если Усик победит Джошуа»

Промоутер Эдди Хирн ответил на вопрос о возможном возвращении чемпиона WBC в тяжелом весе после реванша и .

«Сомневаюсь, что Фьюри будет драться, если Усик победит Джошуа. Но при этом у меня нет сомнений, что если победит Эй Джей, то мы увидим поединок за абсолютное чемпионство.

Энтони хочет этого. Он всегда мечтал стать неоспоримым чемпионом, а без поясов его мечта не сбудется. Его ничего не интересовало кроме реванша с Усиком.

Энтони стремится стать трехкратным чемпионом. Я твердо верю, что Джошуа лучший тяжеловес в мире, но прямо сейчас этого нельзя сказать», – заявил Хирн.

Реванш Джошуа и Усика состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Джошуа про предложение Фьюри помочь ему перед реваншем с Усиком: «Возьми себе пива и расслабься»

Александр Усик: «Пусть Джошуа думает, что нокаутирует меня»