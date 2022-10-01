Вячеслав Василевский: «Шторм стал Штилем. Главное, чтобы Шлеменко на забухал»

Теги MMA Александр Шлеменко средний вес (MMA) Вячеслав Василевский Shlemenko Fighting Championship Бокс/MMA/UFC

Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал исход поединка между Александром Шлеменко и Клебером Соузой.

Бой на SFC 5 закончился вничью.

«Я бой не смотрел, но мне уже куча народа сообщили про итог поединка. Все говорят, что бразилец победил. Все, значит, Шторм стал Штилем.

Если месяц назад ему привезли мешка из Европы, и он проиграл за 20 секунд, сейчас он превзошел сам себя – сам себе привез старого мешка из Бразилии, которому надо было отдать победу.

Даже не знаю, что в этой ситуации Шлеменко остается делать. Главное, чтобы Александр не забухал после такого результата», – сказал Василевский.

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