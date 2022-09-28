Исмаилов – о бое с Иличем: «Не буду думать о нокауте, но, надеюсь, это произойдет»

Российский боец смешанного стиля поделился мыслями о предстоящем поединке против Александра Илича.

Бой по правилам бокса состоится под эгидой Pravda FC 7 октября в Москве.

«Я собираюсь его вырубить. О нокауте думать не буду, но надеюсь, что это произойдет. Я не думаю, на какой минуте это произойдет.

Я просто собираюсь победить в этом противостоянии. Собираюсь драться, показывать жаркое противостояние, идти вперед, двигать головой, не пропускать удары.

Я считаю, что он хороший соперник, хороший ударник. Я думаю, что Илич подловил Шлеменко в их бою.

Мы можем говорить, что это лаки-панч, но в боях это закономерность. Я считаю его победителем в этом противостоянии. Теперь он мне нужен, чтобы это все перевести на себя», – сказал Исмаилов.

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