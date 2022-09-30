Шлеменко объяснил, почему обвинил журналиста в поражении от Илича: «Мне говорят, что я слишком серьезный. Шутку отпустишь – тоже плохо»

Российский боец прокомментировал поражение от Александра Илича нокаутом в августе на 12.

— Пошла тактика на тактику, я готовился на хайкик и пропустил с колена. Причем совсем забыл про колени, потому что у меня давно не было высоких бойцов, и такой удар, как у Илича, мог бы исполнить только Илич. Потому что антропометрия такая у него.

И еще раз скажу, я пропустил удар, но не был в нокауте – был в нокдауне. Мы видели много боев, где бойцы выходили из нокдауна. Да, кто-то не выходил и уходил в нокаут. Но им давали возможность, а я эту возможность не получил.

— После боя вы сказали журналисту Михаилу Краймеру, что в поражении была доля его вины – он вывел вас на эмоции перед турниром. Не считаете сейчас, что немного погорячились?

— Просто шутканул. Мне говорят, что я слишком серьезный. Шутку отпустишь — тоже плохо. Говорят, ты чушь собираешь.

— Подытожим — Миша не виноват в поражении?

— Никогда в жизни никого не виню, только себя, даже если не я виноват. И всех пытаюсь этому научить. Сам повелся на какие-то моменты: сам ответил, сам это выбрал. Мог бы сказать «следующий вопрос», и все, но я же этого не сделал. В чем проблема?

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