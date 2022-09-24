Гаджиев – о словах Исмаилова про AMC Fight Nights: «Зачем говорить «беспонтовая» про организацию, в которой ты проиграл нокаутом?»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на критику Магомеда Исмаилова, назвавшего промоушен беспонтовой организацией.
Гаджиев дал понять, что ему не понравились слова Магомеда, однако промоутер не исключил, что «Лысый хищник» в будущем вновь выступит в организации.
«Я считаю, что Мага сам себя этими словами закапывает. Наверное, в этой организации он славу сыскал, но проиграл. Ему нужно быть поаккуратнее в выражениях.
Зачем говорить «беспонтовая» про организацию, в которой ты проиграл нокаутом? Он сейчас дерется по правилам бокса в Pravda FC с Иличем. Это великий понт?
Бой интересный, прикольный с точки зрения того, что мы ждем. Кстати, думаю, Мага еще вернется в Fight Nights однажды», – сказал Гаджиев.
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