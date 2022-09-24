Гаджиев – о словах Исмаилова про AMC Fight Nights: «Зачем говорить «беспонтовая» про организацию, в которой ты проиграл нокаутом?»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на критику , назвавшего промоушен беспонтовой организацией.

Гаджиев дал понять, что ему не понравились слова Магомеда, однако промоутер не исключил, что «Лысый хищник» в будущем вновь выступит в организации.

«Я считаю, что Мага сам себя этими словами закапывает. Наверное, в этой организации он славу сыскал, но проиграл. Ему нужно быть поаккуратнее в выражениях.

Зачем говорить «беспонтовая» про организацию, в которой ты проиграл нокаутом? Он сейчас дерется по правилам бокса в Pravda FC с Иличем. Это великий понт?

Бой интересный, прикольный с точки зрения того, что мы ждем. Кстати, думаю, Мага еще вернется в Fight Nights однажды», – сказал Гаджиев.

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