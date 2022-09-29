Хавьер Мендес: «Если Махачев не захочет драться в стойке, то Оливейра не сможет устоять на ногах. Чарльз падет»

Тренер зала АКА Хавьер Мендес считает, что не сможет справиться с тейкдаунами .

«Для начала, Ислам должен снять защиту Чарльза. Вопрос только в том, когда он это сделает.

Если Махачев не захочет драться в стойке, то Оливейра не сможет устоять на ногах.

Ислам – второй после Хабиба в способности валить соперников с ног и побеждать их в партере. У меня нет сомнений, что Оливейра падет», – сказал Мендес.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул UFC в легком весе состоится 22 октября на 280 в Абу-Даби.

Тренер Оливейры: «Махачев лучше Хабиба. Но я не думаю, что Ислам сможет перевести Чарльза»

Махачев про бой с Оливейрой: «В первом раунде разминка, во втором затяну его поглубже, а в третьем закончу дело»