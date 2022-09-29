Джо Джойс: «Я в состоянии остановить или, по крайней мере, побить Усика»

Британский тяжеловес рассказал об опыте противостояния с в полупрофессиональной лиге WSB.

«У меня было меньше десяти лет боевого опыта, когда мы дрались с Усиком. А еще я боксировал с левшей.

Если мы встретимся в профи, то это будет 12 раундов в перчатках поменьше. У меня будет больше времени на подготовку и я буду готовиться к конкретному сопернику.

Во время боя я буду наносить больше ударов, чем усложню ему задачу. Я дрался с ним раньше, поэтому знаю, что ожидать.

Я буду в состоянии остановить Усика или, по крайней мере, побить его», – сказал Джойс.

Гвоздик – о победе Усика над Джошуа: «Александр на голову выше по своему классу»

Александр Усик: «Не хочу боксировать с претендентами. Хочется объединить пояса и все»