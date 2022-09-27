Усик думает о завершении карьеры: «Возможно, я должен уделить все свое внимание семье»

Теги тяжелый вес Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик заявил, что не исключает завершение карьеры профессионала.

«Если говорить о будущем завершении карьеры, я думаю об этом и говорю со своими сыновьями. Я действительно хочу провести бой на «Олимпийском» стадионе в Киеве. 

Этот поединок может стать моментом, когда я буду готов завершить свою карьеру. Мой сын Кирилл сказал мне: «Когда ты станешь абсолютным чемпионом, ты не будешь продолжать драться?»

Я знаю, что мой сын беспокоится обо мне. Возможно, это время, когда я должен уделить все свое внимание семье», – сказал Усик.

Александр Усик – о языках на Украине: «Некоторые люди, когда слышат собеседника на русском, начинают: «Я вас не розумию». Нельзя этого делать» 

Александр Усик: «Думаю, что в России у меня стало меньше поклонников. Один парень пишет: «Ты гандон». Сколько там желчи сидит» 

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