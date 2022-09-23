Александр Усик: «Не хочу боксировать с претендентами. Хочется объединить пояса и все»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе рассказал, почему не хочет драться с претендентами на пояса.

«Не хочу боксировать с претендентами – нет принципиальности. Сейчас просто хочется подраться с за объединение поясов.

Объединение лучше, чем просто поединки или защита. Это важнее. Хочется объединить пояса и все. Я не хочу так много работать, чтобы боксировать просто за защиту поясов.

Ни о чем жалеть не нужно. Мол, я мог сделать так, а не сделал. Ну фигня полная, не хочу жалеть о том, чего не сделал. Надо просто делать, кайфовать», – сказал Усик.

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