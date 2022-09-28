Усик – о вреде бокса для интеллекта: «Конечно, по голове бьют часто. Но спортсмен высоких достижений не может быть глупым»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик поделился мнением о расхожем стереотипе про недостаток интеллекта у боксеров.

«Конечно, меня часто бьют по голове, это же бокс. Но мы проверяемся, нормально ли все с головой, делаем все медицинские обследования.

У многих людей есть стереотип, что боксеры глупые или тупые. Спортсмен высоких достижений сам по себе не может быть глупым, потому что у него очень много диетологов, массажистов, психологов», – сказал Усик.

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