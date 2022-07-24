Следующим соперником Федора может стать Райан Бейдер

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что собирается организовать прощальный бой Федору Емельяненко с американцем .

«Могу вам сказать, что Федор действительно хочет этот бой. Мы говорили с ним об этом. Это его последний бой по контракту, и он сказал мне, что хочет завершить карьеру.

Я еще не говорил об этом с Бейдером, но Федору очень трудно сказать нет. Скажем так – мы определенно рассмотрим эту возможность.

У нас пока нет подписей на контракте, так что я не могу назвать этот бой неизбежным, но мы это точно обсудим», – сказал Кокер.

В январе 2019-го Емельяненко проиграл Бейдеру техническим нокаутом в финале гран-при тяжеловесов Bellator.

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