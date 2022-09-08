Нейт Диаз – о величайших бойцах ММА: «Настоящие гангстеры – это Сен-Пьер и Федор, а не Джонс и Сильва»

Ветеран полусреднего веса UFC Нейт Диаз поделился своим мнением о величайших бойцах в истории ММА.

Американец считает, что к таким бойцам нельзя относить тех, кто был уличен в употреблении запрещенных веществ.

«Настоящие гангстеры – это Андерсон, GSP, Федор. Кто? Джон? Не может быть и речи. Мне плевать. Да и Сильву туда же.

Типа, при всем уважении к ним, они великие бойцы, но если принимал стероиды и тебя поймали – считай, что капитально облажался.

Если принимаешь стероиды и все знают об этом – это другое. Все они сидят на стероидах, потом надирают кому-то зады. Типа, я бы подрался с мудаком на стероидах, мне насрать», – сказал Диаз.

Чимаев – о Диазе: «Я все еще фанат Нейта, он мне нравится, но я хочу снести ему голову»

Диаз – о кумирах юности: «Грейси, Емельяненко и Пенн – из-за них я стал этим заниматься»