Ислам Махачев: «Абдулманап постоянно говорил мне, что я стану чемпионом. Но в то время я думал, что это будет сложной задачей»

Претендент на титул в легком весе рассказал, что Абдулмапан Нурмагомедов предсказывал ему чемпионский пояс.

«Знаете, когда я был молодым, Абдулманап постоянно говорил мне: «Ты станешь чемпионом». Но в то время я думал, что это будет слишком трудной задачей для меня.

Однако тренер говорил, чтобы я усердно тренировался и тогда я стану чемпионом. В тот момент я думал, что мне не стать чемпионом, потому что я из России. Тогда у нас не было чемпионов UFC из России. Но теперь ситуация изменилась.

Я провел много лет в США, тренируясь с лучшими бойцами. После всего этого мое мнение изменилось; сейчас я знаю, что заслуживаю чемпионский пояс

Кто из них строже? Я думаю, Хабиб. Сейчас он гоняет нас как сумасшедший. Раньше он очень усердно тренировался, а сейчас просто сидит и говорит: «Эй, сделай это, теперь сделай это». Он не участвует в процессе, поэтому так мощно нас нагружает», – сказал Махачев.

Хабиб: «Не смотрим на Оливейру как на проходного соперника. Но мы уверены, что пройдем его»

Кормье – о Махачеве: «Миру еще многое предстоит узнать о том, каков этот парень»