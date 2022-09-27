Чендлер – о Махачеве: «Считать его фаворитом боя с Оливейрой – безумие»

Рейтинговый легковес UFC Майкл Чендлер считает, что не заслужил статус фаворита в бою с Чарльзом Оливейрой.

Напомним, что россиянин подерется за вакантный титул UFC в легком весе 22 октября на UFC 280.

«Ничего не имею против Ислама, многие говорят, что он выглядит здорово, считают его непобедимым, но он ни с кем не дрался.

Да, люди скажут – ты сам побил Хукера, о чем ты говоришь? Но я дрался с Дэном Хукером в другое время.

Он только что прошел 25 минут с Дастином Порье, который в то время был вторым номером легкого дивизиона на всей планете.

Я не говорю, что Ислам не так уж хорош, но у нас нет оснований для того, чтобы говорить, что он слишком хорош.

Это преждевременная похвала. Ставить его фаворитом в бою против , это какое-то безумие», – сказал Чендлер.

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